Rize ve Malatya’da deprem oldu!

AFAD, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 4,7, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ise 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.46'da kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Rize'de deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.02'de gerçekleşen depremin derinliği 12,85 kilometre olarak kaydedildi.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Depremin merkez üssü ve Malatya'da olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.
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