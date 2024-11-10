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Saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu

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Saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saygıyla anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında saat 09.05'i gösterdiğinde Türkiye'de hayat durdu.

Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti

Kaynak: AA

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