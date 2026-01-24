Sağanak yolları göle döndürdü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Sarı kod ile uyarılan Antalya’da gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha kadar sürdü. Yağış nedeniyle rögarlar taşıp, yollar adeta göle dönerken çok sayıda araç da mahsur suda mahsur kaldı. Bazı sürücüler ise mahsur kalan araçları görünce çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü.
Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. Yakın olan evinden markete inen bir vatandaş ise, kafasına poşet geçirerek alışverişini yaptığı görüldü.
Araçlarıyla kaldırımdan ilerlediler
Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nın bazı noktalarında mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.
Öte yandan yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.
