Sis Dağı’nda yiyecek bulamayan ayılar evlere zarar verdi
Giresun ve Trabzon il sınırında yer alan Sis Dağı’nda kış uykusuna yatamayan ayılar, yiyecek bulmak için girdikleri evlere zarar verdi.
Sis Dağı'ndaki Eynesil Obası'nda aç kalan ayıların camları, kapıları ve kafesleri kırarak girdikleri evlerde büyük tahribat yaşandı. Ayıların yaklaşık 40 evde hasara yol açtığı ileri sürüldü.
Yıllardır Sis Dağı'nda yaylacılık yapan Eynesilli Hasan Cebeci, hafta sonu evini kontrol etmek üzere gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok olduğunu ifade ederek, "Bu olay her yıl başımıza geliyor, ancak bu yıl yine tekrar etti. Evime de zarar vermişler. Gördüğüm kadarıyla birçok evin camı ve kapısı kırılmış. Arkadaşlarımın söylediğine göre 40 civarında ev zarar görmüş. Hayvanlar aç kalınca ne buldularsa yemeye çalışmışlar" dedi.
Ayıların tahrip ettiği evlerin cam ve kapılarının kırık olduğunu belirten Cebeci, ev sahiplerine uyarıda bulunarak, "Havalar birkaç gün içinde bozulacak ve mayıs ayına kadar buraya ulaşmak zorlaşacak. Evinizde değerli eşyalar olabilir. Bu yüzden ev sahiplerinin hemen gelerek evlerini kontrol etmeleri önemlidir" diye konuştu.
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