Şivlilik Ne Zaman? 2 Ocak 2025 Okullar Tatil Mi? Şivlilik Nedir?

Konya’da köklü bir gelenek haline gelen ve yüzlerce yıldır kutlanan Şivlilik Günü, her yıl Regaib Kandili’nden bir gün önce gerçekleşir. Peki, 2025 Şivlilik Günü hangi tarihe denk geliyor? 2 Ocak 2025’te okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

Konya'ya özgü köklü bir gelenek olan Şivlilik, her yıl üç ayların başlamasıyla büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış bu tarihi şehirde, nesilden nesile aktarılan bu gelenek asırlardır yaşatılıyor. 2024 yılında Şivlilik tarihini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, etkinliğin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 Şivlilik hangi tarihte gerçekleşecek? İşte Şivlilik geleneği ve tarihine dair merak edilen detaylar...

Şivlilik Nedir?

Şivlilik, Konya'da Üç Ayların başlangıcını simgeleyen ve Regaib Kandili'nden bir gün önce kutlanan geleneksel bir etkinliktir. Bu özel günde akşam saatlerinde ateşler yakılır, üzerinden atlanır ve fenerler uçurularak dilekler tutulur. Sabah olduğunda ise çocuklar ellerinde poşetleriyle komşu kapılarını çalar, maniler eşliğinde şeker, çikolata ve çeşitli ikramlar toplar.

İslam kültüründe Recep, Şaban ve Ramazan ayları "Mukaddes Aylar" olarak kabul edilir. Şivlilik, bu kutsal ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili'nin hemen öncesinde düzenlenir ve Konya'da büyük bir coşkuyla kutlanır. Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen bu gelenek, günümüzde de canlılığını korumaktadır.

2025 Şivlilik Günü Ne Zaman?

Şivlilik Ne Zaman?



2025 yılında Şivlilik Günü, 2 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu tarihte Konya sokakları çocukların neşeli manileri ve kapı kapı dolaşarak topladıkları hediyelerle dolup taşacak.

2 Ocak 2025 Okullar Tatil Mi?

Şivlilik Günü olan 2 Ocak 2025 Perşembe günü, resmi bir tatil olarak kabul edilmemektedir. Şu an için okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Konya Valiliği'nden gelecek olası bir tatil duyurusu olduğunda güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. . Regaib Kandili günü olan Şivlilik'te 2 Ocak Perşembe günü şu an için tatil değildir.

Konya Valiliği'nden son dakika tatil haberi geldiğinde içeriğimizde olacaktır.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

Kaynak: Haber Merkezi