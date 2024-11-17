Sosyal medya fenomenlerinin silahlı kavgası; yaralanan fenomen olay anını canlı yayında paylaştı

Ankara’nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan Cansum Şener (29) ile Çağlayan Yıldırım isimli sosyal medya fenomenleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım’ı tabancayla vurarak yaraladı. Olayı sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıkan Yıldırım hastanede tedaviye alınırken, Şener ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde gerçekleşti. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli sosyal medya fenomeni kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın fenomen, paylaştıkları konumda buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Yıldırım acı içerisinde bağırırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cansum Şener ise beraberinde gelen erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Çağlayan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

ŞENER VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA