Suriye Türkiye’nin girişimiyle yeniden İİT’ye üye oldu!

Suriye, Türkiye’nin girişimleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı’na yeniden üye olarak kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz“ dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Suriye'nin üyeliğini 13 yıl boyunca askıya aldı. Suriye için bir kez daha devreye giren Türkiye, konuyu toplantının gündemine taşıdı.

Türkiye'nin bu diplomatik girişimi bir kez daha başarıyla sonuçlandı. Suriye İslam İşbirliği Teşkilatı'na yeniden üye olarak kabul edildi. Kararın kabulünün ardından Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Başkenti Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Suriye'deki yaşananları gündemine alan Fidan, "Merkezi yönetimin tam kontrolü ve toprak bütünlüğü temelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması önceliğimiz" açıklamasını yaptı.

"Kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz"

Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na yeniden üye olmasıyla ilgili de konuşan Fidan, "Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz, kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Ayrıca Suriye'nin bölgesel ve uluslararası sahnede hak ettiği yeri yeniden kazanması için birlikte çaba harcamak gerektiğini belirtti.

Gazze için destek mesajı

Hakan Fidan, toplantıdaki hitabında Gazze'de yaşananlara da dikkat çekti. Fidan, "Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve topraklarına el konulmasına ilişkin planlar hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj gönderilmesi gerektiğini belirten Fidan, barışın hakim olması ve acıların sona ermesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan'ın Cidde temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cidde'deki temasları kapsamında, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile görüştü.

Fidan ayrıca Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Abdullah Mustafa ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle de bir araya geldi.

Kaynak: Haber Merkezi