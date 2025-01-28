GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Misakımilli’’ paylaşımı

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Misakımilli’’ paylaşımı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir.“ ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında Misakımilli'nin ilan edilişinin 105. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya ilan edildiği Misakımilli'nin, milletin vatanperverliğini, işgale asla boyun eğmeyeceğini ve ulusal egemenlik hedefini tarih sahnesine yazdığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imizin çatısı altında şekillenen bu milli mutabakat, sınırlarımızı belirlemekle kalmamış, birlik ve beraberlik ruhuyla istiklal ve istikbalimize sahip çıkma irademizi de ortaya koymuştur. Bu irade, bugün de güçlü Türkiye hedefimizin en sağlam dayanaklarındandır. Bizlere düşen görev, bu kararlılığı geleceğe taşımak, milletimizin hak ve hukukunu her platformda savunarak, değerlerimize sahip çıkmaya devam etmektir. Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir."

Misakımilli'nin ilan edilişini 105. yıl dönümünde coşkuyla anarken, milletin desteğiyle Türkiye'nin hak ettiği yarınlara ulaşması için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Misakımilli, geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin kahramanları başta olmak üzere, Hak yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Numan Kurtulmuş #TBMM

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER