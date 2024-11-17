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TBMM’de gündem yoğun: Çakarlı araç kullananlara 15 kat ceza

TBMM’de gündem yoğun: Çakarlı araç kullananlara 15 kat ceza
Meclis Genel Kurulu’nda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerine başlanacak. Buna göre, çakarlı araç ve ruhsatsız silahın cezası artıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun...

Meclis Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenleme yapılmasına yönelik kanun teklifi ve 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

Çevre ve şehircilik alanında teknik düzenlemeler içeren teklifin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANMANIN CEZASI CAYDIRICI HALE GETİRİLECEK

Büyükşehirlerde trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte trafikteki çakarlı araçlar, sürücüleri uzun süredir rahatsız ediyordu. Bu konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelecek. Teklifle trafikte yetkisiz çakar kullanmanın cezası caydırıcı hale getirilecek.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINDA CEZA 15 KAT ARTACAK

Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltilecek. Suçun tekrarı halinde ceza 192 bin liraya çıkacak. Ayrıca araç, bir ay boyunca trafikten men edilecek, sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konulacak.

RUHSATSIZ SİLAH KULLANANLARA DA CEZA GELİYOR

Teklifle, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak. Silah parçalarını yasadışı yollarla ülkeye sokan veya satanlara ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Düzenleme ile ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahları taşıyan ya da bulunduranlar da 4 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bulundurulan silah parçalarının sayı ve niteliğine göre ceza 8 yıla yükselebilecek.

TBMM'DE BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR

Meclis'te bütçe mesaisi yeni haftada da devam edecek. Hafta boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, İçişleri, Dışişleri , Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Öte yandan çevre ve şehircilik alanında teknik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyo

Kaynak: AA

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