TBMM yeni oturma planına geçiyor

TBMM’de partilerin oturma düzeni değişiyor. Milletvekili sayısı en az olan SAADET-Gelecek Grubu MHP’nin yerine, MHP ise DEM Parti’nin yanına geçecek.

Türkiye Büyük Millet Mecilisi'nde (TBMM) yeni yasama yılında bazı değişiklikler yapılacak.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin oturma planı değişiyor. Yeni düzenleme iki partiyi etkileyecek.

İçtüzüğe göre Meclis Genel Kurulu'ndaki oturma düzeni milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubundan en fazla olan gruba göre sıralanıyor.

Ancak geçtiğimiz yıl oturma planı belirlendikten sonra SAADET – Gelecek Grubu kurulunca düzen değişti.

BAHÇELİ SAADET-GELECEK GRUBUNUN SORUNUNU ÇÖZMÜŞTÜ

Uzun süre ön sıralarda yer verilmeyen SAADET-Gelecek grubunun sorununu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözdü. Bahçeli'nin MHP Grubunun bir sırasından feragat etmesiyle SAADET-Gelecek grubu da ön sıralarda temsil edildi.

Ancak SAADET- Gelecek Grubu, içtüzüğün öngördüğü şekilde milletvekili sayısı en az olan grup olarak en sola değil, MHP grubundan sonraki sıralarda yer aldı.

SAADET-GELECEK EN SOLDA

Yeni yasama yılında oturma düzeninin iç tüzüğe uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubu SAADET – Gelecek Partisi milletvekilleri, şu anda MHP milletvekillerinin oturduğu Genel Kurul'un en son sıralarında oturacak.

İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

Gerçekleşen istifalar sonrası milletvekili sayısı düşen İYİ Parti, SAADET–Gelecek Grubunun yanında yer alacak.

MHP, DEM PARTİ'NİN YANINA GEÇİYOR

Genel Kurul sıralarında İYİ Parti'den sonra sırasıyla MHP, DEM Parti, CHP ve AK Parti yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi