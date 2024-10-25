Tekirdağ’da çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ’da çocuk oyun parkında çıkan yangında oyun grupları kullanılamaz hale geldi.
Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki parkta bulunan çocuk oyun alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangın sonrası alandaki çocuk oyun grupları hasar gördü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
"Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz"
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin, yalnızca bir kundaklama değil, çocukların hayallerine ve toplumsal huzura yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.
Parkların, çocukların güvenle oynadığı, dostluklar kurduğu ve güzel anılar biriktirdiği alanlar olduğunu aktaran Yüceer, "Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Parkımız en kısa sürede onarılacak ve yeniden halkımızın hizmetine sunulacaktır. Sorumluların bulunması için hukuki süreç başlatılmış olup, tüm vatandaşlarımızı parklarımızı koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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