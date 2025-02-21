Trafik kazasında yüz kemikleri kırılan 18 yaşındaki genç Türkiye’de tedaviye alındı

Gürcistan’da yaşayan İakobi Tordia’nın (18) geçirdiği trafik kazasında yüzü ağır hasar aldı. Çenesi parçalanan ve kemiklerinde kırıklar oluşan Tordia, daha etkili bir tedavi için Türkiye’ye geldi. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sina Uçkan ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ameliyatlarda, hastanın çenesi yeniden yapılandırılarak, yüz şekli ve çene fonksiyonu düzenlendi. Tedavinin devamında Tordia’ya göz protezi ve diş implantları yapılacağı öğrenildi.

Trafik kazasının ardından yüz kemiklerinde ciddi tahribat oluşan İakobi Tordia'nın annesi Natia Tchitanava (44), Türkiye'de tedavi olmasını istedi. Kazanın ilk anlarında ülkesinde sadece acil müdahaleler yapılan İakobi, üst çene ve göz bölgesinde oluşan kırıklar, enfeksiyon sorunu ve kaybedilen kemik dokuları nedeniyle kapsamlı bir rekonstrüktif cerrahi geçirdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahi'nden Prof. Dr. Sina Uçkan ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen ameliyatlarda, hastanın çenesi yeniden yapılandırılarak, yüz şekli ve çene fonksiyonu düzenlendi. Doktorlar, tedavinin devamında İakobi'a göz protezi uygulanması ve diş implantlarıyla eksik dokuların tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

‘ALDIĞIM HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUM'

Ülkesinde yeterli imkanlar olmadığını söyleyen İakobi Tordia, "Gürcistan'da geçirdiğim trafik kazası sonrası sadece acil müdahaleler yapıldı. Ardından tedavime yurtdışında devam edebilmek için farklı seçenekleri araştırdık. Doktorların anlattığına göre kırık ve eksik olan kemikler, platin ve protezlerle tamamlanacak. Yüz şeklimin eskisi gibi olması için rekonstrüktif cerrahi uygulanacak. Daha sonrasında ise göz protezi yapılacak. Aldığım hizmetten çok memnunum” ifadelerini kullandı.

‘DOKTORLARIN İLGİSİ VE UZMANLIĞI OLDUKÇA YÜKSEK SEVİYEDE'

İakobi Tordia'nın annesi Natia Tchitanava ise "Oğlum çok ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazada yüz ve çene bölgesinde ciddi yaralanmalar oluştu. Gürcistan'da acil cerrahi müdahaleler yapıldı. İlk ameliyatlardan sonra tedavinin devamı için yurtdışında çeşitli seçenekler aramaya başladık. Türkiye'de birkaç hastaneyi araştırdık ve sonunda Medipol Mega'ya karar verdik. Yakup'un durumu çok ağır olduğu ve Gürcistan'da bu tür plastik veya rekonstrüktif ameliyatlar yapılamadığı için mecburen yurt dışında tedavi seçeneklerini değerlendirdik. Aldığımız hizmetten çok memnunum. Hizmet kalitesi, doktorlar ve ekip çalışması gerçekten üst düzeyde. Herkese Medipol Mega'da tedavi olmayı öneririm. Doktorların ilgisi ve uzmanlığı oldukça yüksek seviyede, hizmet de aynı şekilde üst düzeyde” dedi.

‘ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ'

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sina Uçkan, üst çene ve orta yüz kırıklarında erken müdahalenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Üst çene, yüzün önemli bir yapısını oluşturur ve özellikle trafik kazalarında, başın ön konsola çarpması sonucu kırılabilir. Yapısal olarak daha zayıf olması ve diğer kemiklere bağlılığı nedeniyle, aşırı kuvvetleri doğrudan göze, göz sinirine, beyne veya derindeki damarlara iletmek yerine bir tampon görevi görerek bu hassas yapıları korur. Bu, vücudun kendini savunma mekanizmalarından biridir. Biz çene cerrahları olarak, bu kırıkları doğru şekilde sabitleyerek hem dişlerin kapanışını hem de yüzün ideal konturlarını yeniden sağlamaya çalışıyoruz. Hastamız, trafik kazası geçirdikten sonra ilk müdahalesi kendi ülkesinde yapılmış ancak çene kapanış bozukluğu ve asimetrinin düzeltilmesi amacıyla bize başvurdu. Kazada tek gözünü kaybetmesi nedeniyle göz hekimleriyle de iş birliği içinde çalıştık. Biz, ağız içi ve orta yüz bölgesindeki kırıkları tedavi ettik; gözle ilgili işlemler ise ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek. Üst çene ve çenenin bağlantılı olduğu orta yüz kırıklarında erken müdahale, tedavi başarısı açısından hayati önem taşır.”

‘İLK ETAPTA AMACIMIZ, AÇIKLIĞI KAPATMAK VE ENFEKSİYONU GİDERMEKTİ'

Hastaya daha sonra ikinci bir operasyonla dental implant ve protez uygulanacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi de "Hastamız, 3 ay önce kliniğimize başvurdu. Trafik kazası sonrası gözünden çenesine uzanan bir enfeksiyon vardı. Ayrıca kazada kaybettiği kemikler nedeniyle yüzünde asimetriler mevcuttu. Çenesinde bulunan açıklık için daha önce kendi ülkesinde bir operasyon gerçekleştirilmiş, ancak bu operasyonda uygulanan kemikte kaynama sorunu yaşanmış. Bu nedenle o açıklığı kapatmayı planladık. Aynı zamanda kazaya bağlı çene deformiteleri (asimetri) de bulunuyordu. Bunları kalçadan aldığımız blok kemiklerle rekonstrükte ettik. İlk etapta amacımız, açıklığı kapatmak ve enfeksiyonu gidermekti. Göz ile çene arasındaki açıklığı da stabilize ettik. Koyduğumuz kemikler ile öne doğru yerleştirdiğimiz çene kemiğinin bütünleşmesini bekleyeceğiz. Bu süreçte hastamız, düzenli kontroller yapıldıktan sonra memleketine dönebilir. Yaklaşık 4-6 ay sonra ikinci bir operasyonla eksik olan dental implantlar yerleştirilecek ve bu implantların üzerine protez uygulanacak” ifadelerini kullandı.

‘BU İŞLEMLER HEM ESTETİK HEM DE FONKSİYONEL AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Amaçlarının çene ve diş ilişkisini yeniden sağlayarak hastayı fonksiyonel ve estetik açıdan eski haline kavuşturmak olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Develi, "İakobi'nin ilk ameliyatını geçen hafta Prof. Dr. Sina Uçkan'la birlikte gerçekleştirdik ve hedeflediğimiz sonuca ulaştık. Bize ilk geldiğinde, göz bölgesinden ağız bölgesine doğru bir açıklık ve ciddi bir enfeksiyon vardı. Enfeksiyon kokusu çok şiddetliydi ve hasta beslenirken yediklerinin bir kısmı burnuna ve gözüne doğru kaçabiliyordu. Şu anda bu açıklık kapandı, ancak henüz eksik dişlerin yerine implantyapılmadı. Aynı zamanda alt çenede ve göz etrafındaki asimetriye yol açan kemik kaybı da giderildi. Bu işlemler hem estetik hem de fonksiyonel açıdan çok önemli. Çünkü hastanın üst çenesinin üçte birine yakın kısmı dişleriyle birlikte eksikti. Amacımız, çene ve diş ilişkisini yeniden sağlamak ve hastamızı mümkün olan en iyi şekilde fonksiyonel ve estetik açıdan eski haline kavuşturmak” diye konuştu.

Kaynak: DHA