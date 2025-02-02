Türkiye’den gönderilen yardım malzemeleri Gazze’ye ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’den acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gönderilen yardım malzemelerinin Gazze’ye ulaştığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elinin Gazze'de olduğu belirtilerek, 14. İyilik Gemisi'nin bölgeye ulaştığı belirtildi.

AFAD'ın çadır ve battaniye yüklü yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadelerine yer verildi.

Çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tır Gazze'ye giriş yaptı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Türk Kızılayın Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi Gazzelilere dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Gazze'deki gıda ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Türkiye'den sevk edilen gıda kolileri ve konserve etlerin, ihtiyaç sahibi Gazzelilere ulaştırılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, AFAD koordinasyonunda ülkemizin 14. yardım gemisiyle birlikte, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 90 tırlık çadır ve barınma malzemelerinin 57 tırı, bu sabah Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptı. Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı bekleyen diğer yardım malzemelerinin de kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması planlanırken, bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir.

Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemde, Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tutan Türk Kızılay, yeni gelecek yardımlarla birlikte bu kapasiteyi daha da artırmayı planlamaktadır. 156 yıldır Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç anında yardım elini esirgemeyen Türk Kızılay, ateşkes sürecinde olduğu gibi, uzun sürebileceği öngörülen Filistin'in yeniden inşasında da Gazze halkının yanında olmayı kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA