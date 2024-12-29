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Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü helikopterle kurtarıldı

Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü helikopterle kurtarıldı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yazırlı Mahallesi Karıncalı Dağı Peynir Yaylası mevkisinde gezintiye çıkan Cihan Atıcı'nın kullandığı motosiklet, uçuruma düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun çalışma sonucu zorlu arazide mahsur kalan Atıcı'ya ulaştı.

Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Atıcı'nın hastaneye sevk edilmesi için Aydın İl Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep etti.

Sikorsky tipi helikopterle bulunduğu bölgeden alınan Atıcı, Nazilli Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

  • #Aydın #Trafik Kazası

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