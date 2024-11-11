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Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması!

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Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması!
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisi teşvik edenlere ilişkin harekete geçti.

Bu kapsamda da 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de adı geçiyor.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Daha önce Youtube üzerinden yasa dışı bahise ilişkin yayın yapan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in aralarında bulunduğu kişilere gözaltı kararı çıkarıldı.

MEHMET ALİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda da Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı, Serdar Ortaç'ın ise arandığı öğrenildi. 

Soruşturmanın daha da genişleyeceği, ilk ifadelerin de savcılıkta alınacağı öğrenildi.

Ayrıca Mehmet Ali Erbil yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle emniyette değil, savcılıkta ifade verecek.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

Son dönemlerde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, bazı sosyal medya platformlarından yasa dışı bahis reklamı yapmış ve tepki çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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