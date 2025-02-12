Yarın Sivas’ta Okullar Tatil Mi? Sivas’ta 13 Şubat 2025 Ders Var Mı, Yok Mu? Sivas Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
Sivas’ta beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Sivas'ta 13 Şubat 2025 Okullar Tatil mi?
Evet, Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Sivas'ta 13 Şubat 2025 Okul Var mı, Yok mu?
Sivas'ta taşımalı eğitim de dahil olmak üzere tüm okullar (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) tatil edilmiştir.
Sivas Valiliği Açıklama Yaptı mı?
Evet, Sivas Valiliği resmi bir açıklama yaparak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Sivas 13 Şubat 2025 Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir.
Sivas'ta 13 Şubat 2025 Okullar Tatil Edildi mi?
Evet, Sivas'ta 13 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.
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