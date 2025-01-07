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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yağışlı hava bugünden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde hava açık ve güneşli olacak.

Yağışlı sistem yurdu terk ediyor, sıcaklık artıyor.

Bugünden itibaren sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde hava açık ve güneşli olacak.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Bugün İstanbul 15 derece olacak, çok bulutlu bir gün geçirecek.

Ankara'da hava sıcaklığı 11 derece olacak. Bazı kesimlerde sis görülecek.

Termometrelerin 16 dereceye kadar çıkacağı İzmir'de yer yer sağanak geçişleri görülecek.

Sıcaklıklar artış gösterse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek kesimler için uyarılarını sürdürüyor.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi var.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı etkili olmaya devam edebilir.

Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle vurgulanıyor.

Şiddetli yağış uyarısı

Bugün Ege'nin kıyı kesiminde aralıklarla sağanak görülecek.

İç kesimlerde, yer yer sis ve pus etkili olacak. Yağışların özellikle Muğla'da etkili olması bekleniyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Meteoroloji

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