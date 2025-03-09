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Yeşil Karıncalar İş Başında: Aksaray’daki 4 kilometrelik alanda çalışmalar başladı

Selman Kaya
Muhabir
Yeşil Karıncalar İş Başında: Aksaray’daki 4 kilometrelik alanda çalışmalar başladı

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Çalışmalara Başladı

Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, idari imkânlarını seferber ederek Aksaray Merkez İlçesi Hırkatol Mevkii'nde dere temizliği çalışmalarına başladı.

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4 Kilometrelik Dere Yatağı Temizlenecek

Bölgedeki su akışını düzenlemek ve çevresel iyileştirme sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalarda, 4 kilometrelik dere yatağı üzerinde tanzim ve temizlik işlemleri gerçekleştirilecek.

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Ekskavatörle Yoğun Çalışma

Çalışmalar kapsamında, bir adet lastik tekerlekli ekskavatör kullanılarak dere yatağında birikmiş malzemelerin temizlenmesi hedefleniyor. DSİ yetkilileri, çalışmaların hızla devam ettiğini ve bölge halkına daha sağlıklı bir çevre sunmayı amaçladıklarını belirtti.

(Selman Kaya)

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