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Yeşil Karıncalar Niğde’de su taşkınlarına karşı çalışıyor

Selman Kaya
Muhabir
Yeşil Karıncalar Niğde’de su taşkınlarına karşı çalışıyor

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Makineli Çalışmalarına Hız Verdi

Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasında bulunan Niğde merkez ilçe ve köylerinde makineli çalışma programı kapsamında önemli çalışmalarını sürdürüyor. İdari imkânlarla gerçekleştirilen projeler, bölgedeki su taşkınlarını engellemeyi hedefliyor.

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Ecemiş Çayı Yan Kolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Çamardı İlçesi Elekgölü- Burç Köyleri arasında yer alan Ecemiş Çayı yan kolu üzerinde 8 kilometrelik dere yatağında tanzim ve temizlik çalışmaları hızla devam ediyor.

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Taşkın Koruma Tesisinde Rusubat Temizliği Tamamlandı

Ulukışla İlçesi Merkez Taşkın Koruma Tesisinde, 1500 metrelik güzergahta rusubat temizliği başarıyla tamamlanmış olup, çalışmalar sonucu yerleşim yerleri, TCDD Ulukışla Tren Garı ve Ankara-Adana karayolu olası taşkın risklerine karşı güvence altına alındı.

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Beyağıl ve Gümüş Köylerinde Dere Yatakları Düzenleniyor

Ulukışla İlçesi Beyağıl Köyü'nde 6000 metrelik dere yatağı üzerinde, tanzim, temizlik ve seddeleme çalışmaları yapılırken, çift taraflı servis yolu yapımı da devam ediyor.
Ulukışla İlçesi Gümüş Köyü'nde ise, 3600 metrelik dere yatağında tanzim, temizlik ve seddeleme çalışmalarının yanı sıra tek taraflı servis yolu yapımı sürüyor.

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Bölge Çiftçilerine Büyük Katkı

Bu tür çalışmalar, su taşkınlarının risklerini azaltırken, tarım arazilerinin ve yaşam alanlarının kontrol altına alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu projeler, tarımsal üretkenliği artırarak bölge çiftçilerine de büyük katkılar sunuyor.

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(Selman Kaya)

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