Başkan Altay’dan lise son sınıf öğrencilerine müjde! Son başvuru tarihi 29 Kasım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 12. sınıfta okuyan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere sağlayacakları nakdi destek başvurularının başladığını açıkladı. Desteği bu yıl 4 bin liraya çıkardıklarının müjdesini veren Başkan Altay, “Gençlerimizin eğitim hayatlarını daha iyi koşullarda sürdürebilmeleri için onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 29 Kasım.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelindeki 12. sınıfta okuyan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik nakdi destek başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimin ülkenin yarınları için en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla öğrencilere ve eğitime yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

EĞİTİME DESTEK, YARINLARA YATIRIM

31 ilçede doğum yılı 2004 ve sonrasında olan 12. sınıf öğrencilerine verdikleri nakdi destek başvurularını almaya başladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Öğrencilerimize bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Daha önce 3 bin lira olan destek miktarımızı bu yıl itibariyle 4 bin liraya çıkardık. Ödemeleri Ocak ve Nisan aylarında iki taksit halinde yapacağız. Bizim için gençlerimizin eğitimi ve gelişimi her şeyden önce geliyor. Gençlerimize eğitim hayatlarını daha iyi koşullarda sürdürebilmeleri ve yarınlara güvenle bakabilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim desteğinden faydalanacak tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin 29 Kasım'a kadar başvurularını www.konya.bel.tr adresinden yapmaları gerekiyor. Başvurusu alınan öğrencilere ödemeler Ocak ayında 2 bin TL, Nisan ayında 2 bin TL olmak üzere iki taksit halinde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi