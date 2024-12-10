Beyşehir’de gübre bayileri denetlendi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden denetleme faaliyetlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli teknik personeller tarafından gübre bayilerinin kamera sistemleri, ürün etiket ve barkot bilgileri ile hologramlarının kontrol edildiği ifade edildi.
Açıklamanın devamında, "Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Çiftçilerimizin, Bakanlığımızdan onay almış kontrole tabi gübre bayilerinden ruhsatlı gübre ürünleri alabileceklerini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dileriz." denildi.
Kaynak: AA