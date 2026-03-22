Beyşehir’de kuraklığın ardından yatlar sulara yeniden döndü

Eşrefoğlu Köprüsü önündeki limanlardan Beyşehir Gölü'nün sularına açılan yatlar, uzun bir aranın ardından yeniden tur düzenlemeye başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşmüş, kıyılarda yüzlerce metre geri çekilen sular nedeniyle birçok gezinti yatı karaya oturdu.
Kış aylarında etkili olan yağışların ardından göldeki su seviyesinde kısmi de olsa yaşanan artış, yat işletmecilerini sevindirdi. Limanların yeniden suyla buluşmasıyla birlikte gezinti yatları da havaların ısınmasıyla birlikte seferlerine başladı. Yaz sezonu boyunca yoğun ilgi görmesi beklenen gezinti yatları, Beyşehir Gölü'nde turizm hareketliliğine katkı sunarken, talep olması halinde göl içerisindeki adalara da turlar düzenlemeye devam edecek.
