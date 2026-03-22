GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,87
EURO
52,00
STERLİN
59,93
GRAM
6.936,55
ÇEYREK
11.445,97
YARIM ALTIN
22.815,64
CUMHURİYET ALTINI
45.437,04
KONYA Haberleri

Beyşehir’de kuraklığın ardından yatlar sulara yeniden döndü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı ile birlikte gezinti yatları yeni sezonu açtı.

Eşrefoğlu Köprüsü önündeki limanlardan Beyşehir Gölü'nün sularına açılan yatlar, uzun bir aranın ardından yeniden tur düzenlemeye başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşmüş, kıyılarda yüzlerce metre geri çekilen sular nedeniyle birçok gezinti yatı karaya oturdu.

Kış aylarında etkili olan yağışların ardından göldeki su seviyesinde kısmi de olsa yaşanan artış, yat işletmecilerini sevindirdi. Limanların yeniden suyla buluşmasıyla birlikte gezinti yatları da havaların ısınmasıyla birlikte seferlerine başladı. Yaz sezonu boyunca yoğun ilgi görmesi beklenen gezinti yatları, Beyşehir Gölü'nde turizm hareketliliğine katkı sunarken, talep olması halinde göl içerisindeki adalara da turlar düzenlemeye devam edecek.

 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
