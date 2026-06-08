Beyşehir’de su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor

Gerçekleştirilen denetimlerde, göl çevresinde bulunan karaya çıkış noktaları ile sazlık alanlar kontrol edildi. Ayrıca göl içerisinde balıkçı teknelerinin faaliyetleri incelenirken, yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla ağ atılıp atılmadığı denetlendi.
Ekipler tarafından perakende balık satış iş yerleri ve su ürünleri işleme tesislerinde de kontroller gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla menşe belgeleri incelendi.
Beyşehir İlçe Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının temin edilmesi amacıyla su ürünleri denetim ve kontrol faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
(Ali Asım Erdem)