Bolu’daki yangın faciasında 17 yaşındaki Konyalı Özüm yaşamını yitirdi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında Konya Akşehirli olduğu öğrenilen Diş Hekimi Macit Karataşlı’nın 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı da hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
CAN KAYBI 76'YA YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasıyla ilgili yaptığı son açıklamada 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiği, 45 kişinin naaşları ailelerine teslim edildiğini söyledi.
9 KİŞİ GÖZALTINDA
Bakan Yerlikaya toplam 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, Arama kurtarma çalışmaları tamamlandığını belirterek AFAD'ın yarın son kez otelde arama yapacağını söyledi. Yerlikaya, yaşamını yitiren 52 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığını açıkladı.
AKŞEHİR'DEN ACI HABER
Edinilen bilgiye göre Akşehirli Diş Hekimi Macit Karataş'ın 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı'nın da yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Özüm'ün vefatı Karataşlı ailesini yasa boğdu.
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