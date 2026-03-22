Dev proje hayata geçti! Türkiye’nin en büyüğü Konya’da açıldı

Karatay Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi hasta kabulüne başladı. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilmesinin ardından hizmete girdi.

Toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler üreten Karatay Belediyesi, dezavantajlı bireyleri de unutmayarak önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımına katkı sunacak olan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi, hasta kabulüne başlayarak Konya'da önemli bir boşluğu doldurdu. Merkezin açılışı ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİ İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Merkez; özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine destek olmayı, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda engelli bireylerin ailelerinin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetler de sunuluyor. Merkezde yer alan atölyeler, eğitim programları ve etkinlikler sayesinde bireyler hem verimli vakit geçirecek hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

HER YAŞA UYGUN ATÖLYE VE EĞİTİM ALANLARI

7 bin 200 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen merkezde; farklı yaş gruplarına yönelik gündüz bakım birimleri, eğitim odaları, atölyeler, konferans salonu, kapalı spor salonu, kütüphane, mescit ve sosyal alanlar yer alıyor.

Merkez bünyesinde ayrıca; görme, işitme, zihinsel ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için özel eğitim alanları, fizyoterapi birimleri, duyu bütünleme odaları, psikolojik destek hizmetleri ve uygulama alanı bulunuyor.

KILCA: ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden birini Konya'ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, merkezin özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini desteklerken, ailelerine de günlük yaşamda kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Engelli bireylerin engel gruplarına göre ve yaş farkı gözetilmeksizin kabul edildiğini söyleyen Başkan Kılca, engelsiz kreşten başlayarak ileri yaş gruplarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu kaydetti. Merkezde hem eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü hem de bireylerin çeşitli üretim ve öğrenme süreçlerine katıldığını belirten Kılca, bu sayede ailelere de önemli ölçüde destek sağlandığını dile getirdi. Başkan Kılca, merkezin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu