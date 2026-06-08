Karatay’da bitkisel üretim alanlarında arazi kontrolleri sürüyor

Bitkisel üretim alanlarında gerçekleştirilen arazi kontrolleri ve fenolojik gözlemler kapsamında ürünlerin gelişim süreçleri yakından takip ediliyor. Yapılan incelemelerle üretim sezonu boyunca bitkilerin gelişim durumu değerlendirilirken, olası sorunlara karşı erken tespit ve müdahale imkânı sağlanıyor.
Teknik ekipler, saha ziyaretleri sırasında üreticilerle bir araya gelerek teknik bilgilendirmelerde bulunuyor ve üretimin her aşamasında rehberlik hizmeti sunuyor. Karatay İlçe Müdürlüğü yetkilileri, verimli ve sağlıklı üretimin desteklenmesi amacıyla arazi çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)