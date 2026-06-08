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KONYA Haberleri

Karatay’da bitkisel üretim alanlarında arazi kontrolleri sürüyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Karatay’da bitkisel üretim alanlarında arazi kontrolleri sürüyor
Karatay İlçe Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitkisel üretim alanlarında gerçekleştirilen arazi kontrolleri ve fenolojik gözlemler kapsamında ürünlerin gelişim süreçleri yakından takip ediliyor. Yapılan incelemelerle üretim sezonu boyunca bitkilerin gelişim durumu değerlendirilirken, olası sorunlara karşı erken tespit ve müdahale imkânı sağlanıyor.

Teknik ekipler, saha ziyaretleri sırasında üreticilerle bir araya gelerek teknik bilgilendirmelerde bulunuyor ve üretimin her aşamasında rehberlik hizmeti sunuyor. Karatay İlçe Müdürlüğü yetkilileri, verimli ve sağlıklı üretimin desteklenmesi amacıyla arazi çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

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