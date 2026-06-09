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KONYA Haberleri

Konya-Ankara yolunu kullanacaklar dikkat! Ulaşıma kapatıldı

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Konya-Ankara yolunu kullanacaklar dikkat! Ulaşıma kapatıldı
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gümüşova arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple TEM Otoyolu bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kesimden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü'ndeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı bağlantı yolunun Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun D-400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde (Çimşit Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Alanya-Manavgat yolunun 52-59. kilometrelerinde Dim-Oba-Mahmutlar tünellerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla 23.00-04.00 saatlerinde sürücüler imar yollarına yönlendirilecek.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki tünellerde elektrik, elektronik sistemleri bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 19 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 49-51. kilometrelerinde 09.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek patlatmalı yapım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle durdurulacak.
Kastamonu-Tosya yolunun 0-5, Çorum-Mecitözü yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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