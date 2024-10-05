Konya Barosu Olağan Seçimli Genel Kurulu ertelendi

Konya Barosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Baromuz Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün itibari ile yeterli çoğunluk sağlamadığı için 12 Ekim 2024 cumartesi günü saat 09.30'a Karatay Gençlik Merkezi'nde yapılmak üzere ertelenmiştir.
"Genel Kurulun ertelenmesi nedeniyle Konya Adliye Sarayıda gerçekleştirilecek olan baro organları seçimleri de 13 Ekim 2024 Pazar günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında ertelenmiştir."
"Siz değerli meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız."
Kaynak: Haber Merkezi