GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya Barosu Olağan Seçimli Genel Kurulu ertelendi

Konya Barosu Olağan Seçimli Genel Kurulu ertelendi
Konya Barosu Olağan Seçimli Genel Kuruluna gidiyor. Bu kapsamda barodan yapılan açıklamada yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerin ertelendiği duyuruldu.

Konya Barosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Baromuz Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün itibari ile yeterli çoğunluk sağlamadığı için 12 Ekim 2024 cumartesi günü saat 09.30'a Karatay Gençlik Merkezi'nde yapılmak üzere ertelenmiştir.

"Genel Kurulun ertelenmesi nedeniyle Konya Adliye Sarayıda gerçekleştirilecek olan baro organları seçimleri de 13 Ekim 2024 Pazar günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında ertelenmiştir."

"Siz değerli meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER