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Konya’da çalışan Suriyeli gencin 9 yıllık anne özlemi

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Konya’da çalışan Suriyeli gencin 9 yıllık anne özlemi
Suriye’nin İdlib şehrinde yaşayan ailesinin yanından henüz 9 yaşındayken ayrılan 18 yaşındaki Saffan Alaf, Konya’nın da aralarında bulunduğu 3 ilde tarımda mevsimlik işçi olarak çalıştığını, 9 senedir annesini görmediğini ve anne özlemiyle yaşadığını belirtti.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sonrası Türkiye'de sığınmacı olarak gelen Suriyeli vatandaşlar, Antalya'nın Aksu ilçesinde tarımda mevsimlik işçi olarak çalışmaya devam ediyor.

Bölgede çalışma düzeni kurduklarını ifade eden Suriyeli vatandaşlar, ülkelerinde savaşın hala devam ettiğini ve savaş tamamen sona erse bile ülkelerine hemen dönmek istemediklerini söyledi.

Çocuk yaşta ailesinden ayrı İdlib'den Türkiye'ye gelen Saffan Alaf, tarımda mevsimlik işçi olarak çalıştığını, 9 senedir annesini görmediğini ve anne özlemiyle yaşadığını belirtti.

"Bir gün ülkeme dönsem de burayı özleyeceğim"

Türkiye'nin birçok ilinde mevsimsel işçi olarak çalıştığını kaydeden Suriye vatandaşı Saffan Alaf, "Tarımda çalışıyorum para kazanıyorum. Sezonluk işçi olarak çalışıyorum. Antalya'da işim bitince Bursa ve Konya'ya çalışmaya gidiyorum. Aksu'da yaşıyorum. Memleketimi çok özledim. Annem memlekette yaşıyor. Ben burada para kazanıyorum, anneme para gönderiyorum. Ben buraya yalnız geldim. Babam hayatta değil. Annemin durumu çok iyi değil. Savaş tam bitmedi. Özledim ülkemi, savaş bitsin geri döneceğiz. Bir gün ülkeme dönsem de burayı özleyeceğim ve yine Türkiye'ye geleceğim. 9 sene oldu annemi görmedim. Telefonla konuşuyorum sadece. Annem buraya gelemiyor. Suriye'de savaş bitecek, yerlerimiz güzel olacak geri döneceğiz. Türkiye'de yaşadığım yerler rahat. Burada arkadaşlarım var. Türk arkadaşlarımla geziyoruz. Nerede güzel yer var oraya gidiyoruz gezmeye” dedi.

"Dikimden hasadına kadar her işle ilgileniyorum"

İlçedeki seralarda çalışan diğer tarım işçileri ise, ülkedeki savaşın tamamen bitmesini beklediklerini dile getirdi.

Savaşın ilk yıllarında Türkiye'ye sığındıklarını ifade eden Saud Aıathab, "2016 yılında Suriye'de savaş başlayınca ailemle birlikte geldim. Burada tarımda çalışıyorum. Uzun yıllardır Aksu'da yaşıyorum. Her işi yapıyorum tarımda. Dikimden hasadına kadar her işle ilgileniyorum. Ülkemde savaş henüz bitmedi. Deyrizor'da hala devam ediyor. Belki iki sene sonra gitmek isteyebiliriz. Burada çalışıyoruz. Rahatımız yerinde. Suriye'de akrabalarımız var. Suriye'de evimizi uçak bombaladı. Evimiz yok orada” şeklinde konuştu.

Kesme çiçek serasında ailesiyle birlikte işçi olarak çalışan Muhammed Elsiran, "2014 yılında ülkenize geldim. Burada çalışıyorum. Savaştan kaçtık geldik. En zor işte biz çalışıyoruz. Burada kötü işte bile çalışırım ama dönmek istemiyorum. Evliyim, 5 çocuğum var. Buraya alıştık. Çocuklarım Suriye'ye gitmek istemiyor. Biz üç aile olarak bu bölgede çalışıyoruz. Oturma izni almak ve kimlik çıkarmak çok zor. Hastaneye giderken zorluk yaşıyoruz. Evde hasta yatıyorum, hastaneye gidemiyorum. Burada bize kimlik ve çalışma izni versinler istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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