Konya’da cinayet! Yunak’ta baba-oğul öldürüldü İŞTE DETAYLAR

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yunak ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce pazar yerinde yaşanan bir tartışmadan dolayı aralarında husumet olduğu bilinen iki grup arasında tartışma çıktı. PÇ.(60), D.Ç.(16), İsmail Ç.(53) ve Ömer Osman Ç.(25) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada şüpheli P. Ç. ile D.Ç., İsmail Ç. ve Ömer Osman Ç.'yi silah ve av tüfeğiyle vurdu.

Baba oğul hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan silahlı kavgada baba ve oğul oldukları öğrenilen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba İsmail Ç. ve oğlu Ömer Osman Ç.'yi öldüren şüpheli P.Ç. ile D.Ç. olay yerinden kaçtı.

(İsmail Ç.​)

Akraba oldukları öğrenildi

Bölgeye giden jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, tarafların akraba oldukları öğrenildi. Olay yerinde ele geçirilen av tüfeğine el konuldu.

(Ömer Osman Ç.​)

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı

Baba İsmail Ç. ve oğlu Ömer Osman Ç.'yi vurarak öldüren zanlı P. Ç. ve D.Ç. çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi