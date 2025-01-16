Konya’da Gazze Zaferi kutlandı

İsrail soykırımına karşı bir gün bile baş eğmeden direnen Gazze'de zafer sevinci yaşanıyor. Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkes sonrası Konya'dan Gazze halkına selam gönderildi.
Gazze'nin imarına destek sözü!
İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze halkına desteğini sürdüren ve Konyalıları Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağıran Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bu kez Gazzeli Müslümanların sevincini paylaşmak için meydana çıktı.
Öğle namazı sonrası Sultan Selim Cami önünde toplanan kalabalık, zalime karşı direnen, zulme asla boyun eğmeyen Filistinlilere Konya'dan selam gönderdi. Buluşmayşa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkan Adayı Fatih Özgökçen, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Gazze'yi birlikte imar edeceğiz!
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan yaptığı konuşmada 50 bine yakın şehit veren Gazzelilerin onurlu duruşuna dikkat çekerek Konya adına Gazze'nin imarına destek sözü verdi.
Ceylan'ın açıklamışı şu şekilde:
"Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunun Gazze'de direnmekten geçtiğine inanan Gazze halkı, bütün insanlığa ahlak, onur, cesaret ve direniş dersi vermiştir. Bu ders dalda dalga bütün İslam coğrafyasına yayılacak ve ümmet en kısa sürede bi gayrete katılacaktır. İsrail'in her türlü uluslararası destek, uçak gemili donanmalar, son model uçak ve bombalarla Gazze'ye saldırmasına rağmen, bir avuç Müslümanın Allah'ın yardımıyla zafere ulaştı. Bugün zafer Müslümanların, bugün zafer inananların, bugün zafer Gazzelilerindir. 100 milyar liranın üzerinde bir tahribata sahne olan Gazze'yi infaklarımızla, yardımlarımızla ve çabalarımızla yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi