Konya’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti! Kaza anı ortaya çıktı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Beyşehir Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Şahin Tarhan idaresindeki 41 ANG 417 plakalı motosiklet, Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde seyir halinde olan M.F.T. yönetimindeki 16 SDB 33 plakalı otomobile çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve yolcu olan A.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin Tarhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan A.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!
Kaza anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin hızlı bir şekilde gelmesi ve otomobile çarpması, motosiklette bulunan sürücü ve yolcunun havaya fırlaması yer alıyor.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”