Konya’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti! Kaza anı ortaya çıktı

Konya’da kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Beyşehir Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Şahin Tarhan idaresindeki 41 ANG 417 plakalı motosiklet, Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde seyir halinde olan M.F.T. yönetimindeki 16 SDB 33 plakalı otomobile çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve yolcu olan A.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin Tarhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan A.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Kaza anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin hızlı bir şekilde gelmesi ve otomobile çarpması, motosiklette bulunan sürücü ve yolcunun havaya fırlaması yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA