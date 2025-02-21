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Konya’da okulda silahlı saldırı! Öğretmen yaralandı

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Konya’da okulda silahlı saldırı! Öğretmen yaralandı

Olay, Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören mahallesinde meydana geldi.

Sınıfa girip öğretmeni vurdular

Kutören Ortaokuluna giren sonra da sınıfa gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öğretmene, öğrencilerin gözü önünde 3 el ateş edildi.

Sınıfta silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Cihan G. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Öğretmen hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğretmen Cihan G.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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