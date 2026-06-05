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KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! 75 yaşındaki İsmail İnan hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da ölümlü kaza! 75 yaşındaki İsmail İnan hayatını kaybetti
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki bir kişi kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 18. kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beyşehir istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan kamyon, karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıya müdahalede bulundu.

YAŞLI YAYA KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 75 yaşındaki İsmail İnan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından İnan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Meltem Aslan)

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