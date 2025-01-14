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Konya’da otomobil eşeklere çarptı! Kazada sürücü yaralandı: İki eşek ise telef oldu!

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Konya’da otomobil eşeklere çarptı! Kazada sürücü yaralandı: İki eşek ise telef oldu!
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin iki eşeğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazada iki eşek ise telef oldu.

Kaza, Konya-Ankara kars yolu, Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan C. Ç. (34) idaresindeki 34 HAP 767 plakalı otomobil, yoğun sis nedeni ile yol üzerinde bulunan iki adet başıboş eşeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjde durabildi. Kazada sürücü Ç. yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası iki eşek'te telef olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

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