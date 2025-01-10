Konya’da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 08.45 sıralarında sisin etkili olduğu Karapınar Adana Kara yolu Emirgazi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde bulunan C.Y. idaresindeki 51 KN 242 plakalı Toyota marka otomobil önünde aynı istikamette seyreden A.K. yönetimindeki 41 HC 372 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.Y. hafif şekilde yaralandı.
Yaralı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA