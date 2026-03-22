Konya’da silah kaçakçılığına büyük darbe: Yüzlerce silah ve parça ele geçirildi

Konya’da Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 250 ruhsatsız tabanca ve yüzlerce silah parçası ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyşehir ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli araçlar takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdurulan araçlarda gerçekleştirilen aramalarda; toplam 250 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 617 adet tabanca parçası ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve parçaların yasa dışı yollarla temin edilerek piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilirken, operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”