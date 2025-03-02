Konya’da silah sesleri yükseldi! Yaralılar var

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan stadyum yakınlarında meydana geldi. silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, polis olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Parsana Mahallesi, Şemsi Efendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre F. Ö., eski eşi Şüheda A. ve onun nihaklı eşi olan Ö. Ç.'ye silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Şüheda A ve Ö. Ç. yaralanırken şüpheli F. Ö. olay yerinden hızla kaçtı.
Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralanan iki kişiyi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Ö. Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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