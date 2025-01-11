Konya’da zincirleme trafik kazası! 3 tır birbirine girdi

Kaza, Konya - Ankara yolu, Alparslan Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Ankara istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Okşan Öngören idaresindeki tır ile Havana Öngören ve Mahmut Topbaş'ın idaresindeki tır çarpıştı.
Kazada sürücülerden Topbaş yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tır sürücüsü Topbaş tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi