Konya’da zorlu kurtarma: Mahsur kalan keçiler sahibine teslim edildi
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Derebucak ilçesinde, sarp kayalıklardaki uçurumda mahsur kalan 3 keçi arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde otladığı sırada bazı keçilerin sarp kayalıklarda mahsur kaldığının belirtilerek yardım istenmesi üzerine harekete geçen arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.
Bölgeye giden görevliler, uçurumda ilerleyemeyerek hareketsiz bekleyen 3 keçiyi saatlerce süren zorlu bir çalışma sonrasında mahsur kaldığı alandan kurtararak sahibine teslim etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”