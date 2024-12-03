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Konya dahil 32 ilde DEAŞ operasyonu: 77 gözaltı

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Konya dahil 32 ilde DEAŞ operasyonu: 77 gözaltı

İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #DEAŞ #İzmir #Konya

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Yorumlar
  • K
    Konyalım
    3 saat önce

    YENİKONYAYI kutlarım. Haberciliğiniz on numara anında nasıl girebiliyorsunuz… Gazetenizide okuyoruz ailecek

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