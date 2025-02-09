GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki büyük sitede yangın çıktı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki büyük sitede yangın çıktı!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan bir sitede yangın paniği yaşandı. 

Sitenin 4. katından yükselen dumanı fark eden site sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. 

Yangın maddi hasara yol açtı!

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Battaniyeden çıkmış! 

Yangının dairelerden birinde bulunan elektrikli battaniyeden kaynaklandığını iddia edildi.

Maddi hasara yol açan yangının söndürülmesiyle site sakinleri rahat bir nefes aldı.

Yangının söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması da yaparak siteden ayrıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Konya haber #ikonya gardenya #yangın

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • M
    Metin
    2 saat önce

    Geçmiş olsun

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER