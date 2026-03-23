Konya’daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Seydişehir ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3’ü ağır 20 kişi yaralandı.
Antalya'dan Konya istikametine gelen, Mustafa U. idaresindeki 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, Madenli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü, Konya'ya sevk edildi.
Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinden yola çıktıklarını belirterek, "Otobüsün kaydığını gördüm. Bariyerlere çarptı, sonra uçuruma girmemek için refüje kırdı, takla atmaya başladı." dedi.
Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı, yaralıları ziyaret etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”