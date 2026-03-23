Konya etliekmeğinde hile boyut atlamış! Dün sığır bugün tavuk

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları belirli aralıklarla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Yıllar önce Konya'da yapılan bir denetimde çıkan sonuçlar çok dikkat çekici… Bırakın tavuğu o dönemde etliekmeğe sığır eti karıştırına bile ceza yazılıyormuş.

Konya etliekmeği mercek altında!

Konya geleneksel etliekmeği 180 gram hamur, 200 gram iç harç ile hazırlanıyor. Harcın 100 gramı et, diğer 100 gramı ise sebzeden yani soğan, biber ve domatesten oluşuyor. Etliekmek, eskiden koyun etinden özellikle de kaburga kısmından yapılırken günümüzde büyükbaş hayvan eti kullanılıyor.

Etliekmekte hile var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Konya'da yaptığı denetimlerde 2 işletmenin etliekmek harcında kanatlı eti kullandığını açıklamıştı. Tavuk taşlığı kıyma makinesinden geçtiği zaman kırmızı ete benzediği için tüketicilerin bunu anlaması mümkün olmuyor. Büyük restoran ve zincir restoranlar sürekli gerçekleştirilen bu denetimlerden sorunsuz geçti, geçiyor. Peki, Konya etliekmeğinde eskiden de hile yapılıyor muydu?

Asırlık gazete haber yapmış!

Konya'nın yaşayan en eski gazetesi olan Yeni Konya Gazetesi, şehirdeki lokantalarda yapılan denetimi yıllar önce haber yapmış. O dönemlerde etli pide olarak bahsedilen etliekmekte, koyun yerine sığır ve keçi eti kullanan esnaflara ceza yazılmış.

İşte o haber!

"14 kebapçıya ceza verilecek” başlığı ile gazeteye basılan haber şu şekilde devam ediyor:

Belediye zabıtasının dün lokanta ve kebapçılarda yapmış olduğu kontrollerde 14 kebapçı hakkında zabıt tanzim edilmiştir. Bu kebapçıların şiş kebap ve etli pideleri koyun etinden yapmış olmaları lazım gelirken, koyun etinin içine keçi ve sığır eti karıştırdıkları tahlil neticesinde anlaşılmıştır.

(Ali Asım Erdem)