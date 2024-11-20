Konya’nın cadde ve sokaklarında yol konforu artıyor! İlçeye değer katmaya devam

Selçuklu Belediyesi ilçenin modern fiziki görünümüne katkı sunmak amacıyla sıcak asfalt çalışmasına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Büyükkayacık ve Yazır Mahalleri’nde asfalt, parke ve bordür çalışması gerçekleştiriyor.

Selçuklu Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında altyapı faaliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Büyükkayacık Mahallesi Örenkaya Caddesi'nde tamamlanan parke ve bordür çalışmalarının ardından bölgede asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca Yazır Mahallesi Sanat Sokak'ta da altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükkayacık Mahallesi'nde 2 bin metrekare parke, bin 575 metre bordür ve 10 bin metrekare asfalt serimi yapılırken, Yazır Mahallesi'de bin 150 metrekare parke, 485 metre bordür ve 4 bin 750 metrekare asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'nun cadde ve sokaklarında yol konforunu artırmaya devam ediyoruz"

Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün artırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Bu yıl da altyapı ve asfalt çalışmalarında bereketli bir yıl yaşıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt sezonunun açılması ile başladıkları altyapı çalışmalarını ilçemizin farklı noktalarında mevsim koşulları elverdikçe sürdürüyor. Yapılan bu çalışmalar Selçuklumuzda vatandaşlarımızın konfor alanına katkı sağlıyor. Selçuklu'nun her alanında olduğu gibi fiziki belediyecilik alanının da en üst seviyede olması için gayret gösteriyoruz. Büyükkayacık Mahallemizdeki bu çalışma mahallemizde sık kullanılan ana caddemizin yol konforunu ve prestijini artırdı. İlçemize değer katan bu çalışmanın Selçuklumuza hayırlar getirmesini temenni ediyor, ekip arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

(Sibel Elmas)