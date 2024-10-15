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Konya’nın gizli cenneti! Şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıkta!

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Konya’nın gizli cenneti! Şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıkta!
Konya’nın Seydişehir ilçesinde yer alan Gökçehüyük Barajı, Toros Dağları’nın görkemli eteklerinde yükseliyor. Gelin bu muhteşem yeri birlikte keşfedelim!

Konya'nın Seyfişehir ilçesinde yer alan Gökçehüyük Barajı hem tarımsal sulama hem de içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen bölge halkı için önemli bir su kaynağı olma özelliği taşıyor. 

Seydişehir'in incisi suyun geleceğiyle buluşuyor!

Gökçehüyük Barajı Seydişehir ve çevresindeki tarım arazilerinin sulanmasına olanak tanıyarak, yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 

Doğaseverler için birebir!

Burada mangal yakmak, balık tutmak, piknik yapmak ve kamp kurmak serbest. 

Gökçehüyük Barajı yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekânı haline geliyor. 

Bu nedenle bölge halkı için güzel bir kaçış noktası olarak öne çıkıyor.

Hem ailelerin hem de arkadaş grupların gözdesi!

Doğanın sunduğu huzur ve keyif dolu anlarla dolu bu yer, hem ailelerin hem de arkadaş gruplarının vazgeçilmezi.

Baraj çevresinde oluşan sulak alanlar çeşitli kuş türlerine ve diğer yaban hayatına ev sahipliği yaparak, doğa severler için de cazibe merkezi haline geliyor.

Gökçehüyük Barajı, hem göz alıcı doğal manzaralarıyla halkı etkilerken hem de ekonomik katkılarıyla Seydişehir'in geleceğinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

(Berna Ata)

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Gökçehüyük Barajı #Seydişehir

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