Konya Selçuk Üniversite’sinde silahlı saldırı! Ailesi organlarını bağışladı
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Konya Selçuk Üniversitesi’nde dekan yardımcısını silahla yaralayan öğrenci Bestami Serdar Ergüder’ün beyin ölümü gerçekleşti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat 2025'te yaşanan olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Öte yandan, öğrenci Bestami Serdar Ergüder'in ailesi organ bağışı kararı alarak, gerekli süreci başlattı.
Selçuk Üniversitei paylaşımında;
"Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir.
Ergüder'in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
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