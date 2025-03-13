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Meram belediyesinin kafe ve restoranları Ramazan’da da şehrin gözdesi

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Meram belediyesinin kafe ve restoranları Ramazan’da da şehrin gözdesi
Meram Belediyesi iştiraki PELİTAŞ’a ait kafe ve restoranlar, mübarek Ramazan ayında da yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle huzurlu bir ortamda iftarlarını yapabildikleri Alâ Balık ve Aydın Çavuş Restoranları ile Huzur, Yenice, Hocafakıh Kafe’de özenle hazırlanan menüler, lezzetli iftar sofraları ve Ramazan ayına özel konseptiyle misafirlerini ağırlıyor.

Meram Belediyesi iştiraki PELİTAŞ A.Ş.'ye ait Alâ Balık ve Aydın Çavuş restoranları ile Huzur, Yenice, Hocafakıh ve Haki Kafeler, Ramazan ayında misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor. Meram'ın farklı noktalarında hizmet veren bu özel mekânlarda, Ramazan ayının maneviyatına uygun oluşturulan zengin  menü ve atmosfer misafirlerinden yoğun ilgi görüyor.  

ZENGİN İFTAR MENÜLERİ MİSAFİRLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI 

Vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle huzurlu bir ortamda iftarlarını yapabildikleri Alâ Balık ile Aydın Çavuş Restoranlarında, Huzur, Yenice, Hocafakıh Kafelerinde özenle hazırlanan menüler, lezzetli iftar sofraları ve Ramazan ayına özel konseptleriyle sıcak bir ortamda misafirlerini karşılıyor. Ferah ve nezih alanlarıyla dikkat çeken bu mekânlar, ailelerini ve dostlarını bir araya getirip Ramazan ve iftar sevincini en güzel şekilde paylaşmak isteyenler için de güzel bir fırsat sunuyor.

 İftar menülerinde, geleneksel Ramazan lezzetleriyle birlikte sağlıklı ve doyurucu yemek seçenekleri de Meram'ın tesislerinin tercih edilmesinin sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. 

İFTAR SONRASI EN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRME İMKÂNI YİNE MERAM'IN KAFELERİNDE 

Öte yandan Meram Belediyesine ait kafeler, iftar sonrasında da misafirlerine keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor. Huzur, Yenice, Hocafakıh ve Haki Kafeler, yalnızca lezzetli iftar sofralarına değil, aynı zamanda iftar sonrası huzurlu sohbetlere, dostane buluşmalara ve Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte Ramazan'ın huzurlu atmosferinde çay ve kahve eşliğinde sohbet edip, hoş bir ortamda vakit geçiriyorlar. Kafeler, modern konseptleri ve dinlendirici ortamlarıyla, iftar sonrası dinlenmek isteyenler için ideal bir buluşma noktası oldu.  

MERAM'IN KAFE VE RESTORANLARI,  LEZZET, KALİTE, HİJYEN VE UYGUN FİYAT POLİTİKASIYLA VATANDAŞLARIN GÖZDESİ 

Meram Belediyesi iştiraki olan PELİTAŞ'a bağlı kafe ve restoranlar,  lezzet, kalite, hijyen ve uygun fiyat politikasıyla vatandaşların bu Ramazan ayında da  tercih ettiği mekanlar arasında üst sıralarda yerini aldı. Tüm tesislerin ürün tedariki ise ‘Ortak mutfak, ortak lezzet' sloganıyla Meram Gıda Lojistik Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. Belediye iştiraki olan PELİTAŞ bünyesinde hizmet veren kafe ve restoranlarda satışa sunulan ürünlerin tamamı bu merkezden çıkıyor. İşletme, Konya'da kurulan ilk işletme onay belgeli resmi gıda lojistik merkezi olarak da öne çıkıyor. Kafe Meram'ın yakaladığı başarıda en önemli faktörlerden biri olan Meram Gıda Lojistik Merkezi, ortak imalat, ortak mutfak ve ortak depo görevini yerine getiriyor. Ortak üretim merkezinden çıkan ürünler tesislere dağılıyor, böylelikle aynı lezzet, kalite ve hijyen standart hale getiriliyor. 

Kafe ve restoranların çalışma saatleri ise şu şekilde belirlendi; 

Aydın Çavuş Restoranı haftanın her günü 18:00 ila 22:00, kafe ise 18:00 ila 01:00 saatleri,

Âlâ Balık Restoran haftanın her günü 18:00 ila 22:00 saatleri,

Huzur ve Yenice Kafe Meram 18:00 ila 01:00 saatleri,

Hocafakıh Kafe Meram 18:00 ila 00:00 saatleri,

Suriçi ve Yeniyol Haki Kafe 18:00 ila 00:00 saatleri arasında açık olacak.

Kafe Meram Yeniyol ve Berlika şubeleri ile tadilatta olan Waffle Meram Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

Öte yandan, Âlâ Balık Restoran ve Aydın Çavus Restoran & Kafe, Ramazan ayı boyunca pazartesi günleri de hizmet verecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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