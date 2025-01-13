Meteoroloji verileri güncelledi! Konya’da hava nasıl, kar var mı? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya'da beklenen yağışlı hava, 15 Ocak Çarşamba günü 31 ilçeyi etkisi altına alacak. İşte Konya için 5 günlük hava durumu tahmini ve yağış detayları:
ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
Konya'nın genelinde Çarşamba günü yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşecek.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hafta sonu 11-12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı sistemin etkisiyle hafta içi 7-8 dereceye kadar gerileyecek.
Vatandaşların, özellikle Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları ve trafik güvenliği açısından dikkatli hareket etmeleri öneriliyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°
Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°
15 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°
16 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°
17 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 5°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
(Meltem Gürbüz)