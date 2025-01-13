GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Meteoroloji verileri güncelledi! Konya’da hava nasıl, kar var mı? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Meteoroloji verileri güncelledi! Konya’da hava nasıl, kar var mı? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya'da beklenen yağışlı hava, 15 Ocak Çarşamba günü 31 ilçeyi etkisi altına alacak. İşte Konya için 5 günlük hava durumu tahmini ve yağış detayları:

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Konya'nın genelinde Çarşamba günü yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşecek.

Konya'da meteoroloji tarih verdi! 2 gün yağış bekleniyor

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hafta sonu 11-12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı sistemin etkisiyle hafta içi 7-8 dereceye kadar gerileyecek.

Vatandaşların, özellikle Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları ve trafik güvenliği açısından dikkatli hareket etmeleri öneriliyor.

Resim

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°

15 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°

16 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°

17 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 5°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER