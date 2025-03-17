Selçuklu’da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor!

Selçuklu Belediyesi eğitim, sağlık ve spor yatırımları ile Konya'ya değer katmaya devam ediyor. Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi tarafından son dönemde ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Protokol üyeleri; Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi ile başlayan ziyaret programı kapsamında Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha ve Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile yapımı tamamlanan Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi ile Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahasını gezdi.

Başkan Pekyatırmacı, yatırımlarda gelinen son durum hakkında Vali Akın ve Başkan Altay'a bilgi verdi.

Başkan Pekyatırmacı; "Selçuklu vizyonuyla hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız, hizmet noktasında standardı yukarıya taşıyacak”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yatırım inceleme programına katıldıkları için Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerini ileterek; "Selçuklu Belediyesi olarak hem eğitim alanında hem spor alanında hem sağlık alanında önemli projeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın nerede ihtiyacı varsa, nerede onlara dokunmamız gereken bir nokta varsa biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hem Güzel Sanatlar Lisemiz, hem Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimiz, Spor Lisemize ve Fen Lisemize yaptığımız spor sahalarımız ve burada şu anda inşaatını gezdiğimiz Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz inşallah şehrimize değer katacak. Hemşehrilerimize hizmet noktasında da bütün alanlarda hizmetimizin standardını daha yukarıya taşımamıza yardımcı olacak. Ben bütün tesislerimizin vatandaşlarımıza, Konyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Başkan Altay :"Konya Belediyeleri olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz”

Konya Belediyeleri olarak merkezi hükümet, yerel yönetim ayrımı yapmadan vatandaşların ne ihtiyacı varsa o konuda çözümler ürettiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Bugün sayın valimizle beraber Selçuklu Belediyemizin devam eden yatırımlarını inceledik. Eğitim, sağlık ve spor alanında çok önemli hizmetler Selçuklumuza kazandırılıyor. Bugün gördüğümüz tesislerden çok mutlu olduk. Özellikle Güzel Sanatlar Lisesi, okullarımıza yapılan spor salonları, Toplum Sağlığı Ruh Merkezi ve son olarak ziyaret ettiğimiz Sporcu Merkezi Selçuklumuzda çok önemli hizmetler olmuş. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'nın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Vali Akın: " Belediyelerimizin yatırımları Konya'nın gelişimine önemli katkılar sağlıyor”

Konya Valisi İbrahim Akın Selçuklu Belediyesi'nin devam eden yatırımlarının her birinin ayrı öneme sahip olduğuna dikkati çekerek: "Selçuklu Belediyemizce ilçemizde yapımı devam eden yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Selçuklu Belediye Başkanımızla birlikte inceleme, yerinde görme fırsatı bulduk. Sabahleyin bu ziyaretlerimize Güzel Sanatlar Lisemizin inşaatını ziyaret ederek başladık. Akabinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ettik. Sonrasında Spor Lisemizin bahçesinde yapılan spor salonunu yerinde gördük. Daha sonra Fen Lisemizde yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan spor salonunu gördük. Nihayetinde burada da Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin inşaatını hep birlikte görme fırsatı bulduk. Bu yatırımlar son derece önemli ve büyük yatırımlar. Başkanımızın da söylediği üzere Konyamızda belediyelerimiz bu iş yerel yönetimin işi ya da merkezi hükümetin işi şeklinde bir ayrım yapılmaksızın nerede bir ihtiyaç varsa oraya el atılıyor. Orada gerekli yatırımlar yapılıyor ve ilgili mercilere de teslim yapılmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. Bu hizmetler elbette ki Konyamızın gelişimine hem sosyal kültürel anlamda hem sportif anlamda ciddi katkılar sunuyor. Ben bu yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine, onlara destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetler inşallah vatandaşımıza daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilme, sosyal ve kültürel yaşamlarını sürdürebilme imkanı sunacaktır. Yatırımlarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bülten